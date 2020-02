22-02-2020, Redactie

Vissers helpen man uit water

Groningen - Dankzij oplettende vissers heeft een te water geraakte man zaterdagmorgen om 07:40 uur zijn avontuur kunnen navertellen.

Samen met de brandweer van de stad haalden ze de man uit het water. Bij de Steentilbrug viel de man in het water. De reden is niet bekend. Hij was erg geschrokken en is in een ambulance opgevangen en opgewarmd.