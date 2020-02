22-02-2020, Julian Spa 112Groningen & Ina Kiel

Carnavalsweekend in Ter Apel gaat door ondanks `Ellen`(Video)

Ter Apel - Dit weekend is het weer raak in Ter Apel, carnaval is weer aangebroken. Met dit jaar een jubileum! Carnavalsvereniging C.V. de kloosterwiekers bestaat 55 jaar. Dit word groots gevierd in Ter Apel.

De weken voorafgaand aan de optocht in de feesttent zijn er al genoeg evenementen geweest. Zo hadden ze op 12 januari een groot dansmarieke festival in de sporthal in Ter Apel. Ook in het weekend was het raak de buuravonden op vrijdag 7 en zaterdag 8 februari. Op donder 20 februari werden er zo’n 700 fruitbakjes uitgebeeld onder de 80 plussers van Ter Apel. De bouwers werden voorafgaand van de optocht dit weekend gevraagd om de praalwagens te verstevigen. Dit i.v.m. de storm(Ellen) die in het weekend over komt. Zaterdagmiddag 22-02-20, vanaf 12:00 konden de deelnemers gaan opstellen aan de Havenstraat in Ter Apel. Om 14:00 uur werd het start schot gegeven door de burgemeester van de gemeente Westerwolde, Jaap Velema. Met 50 praalwagens en zo’n 40 loopgroepen staat er een fantastische optocht klaar. Zo’n 2000 deelnemers lopen mee in de grootste optocht van het noorden. De deelnemers werden door de deskundige jury gejureerd. De prijsuitreiking vind plaatst op zondag 23 februari in de feesttent op het Dr. Mansholt park achter de RSG. Wij namen vast een kijkje zaterdagmorgen. Deze foto`s en video zijn tot 12:45 uur. Ook voor de kleine kinderen is er wat te doen. Kindercarnaval op zondag 23 februari. Brandweer Ook liep de brandweer van Ter Apel mee. Die zijn dringend vrijwilligers nodig voor hun brandweerpost in Ter Apel. Foto`s en video van de optocht zelf volgen vanavond na 18:00 uur in een nieuw item.