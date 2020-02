22-02-2020, Sven Hoogland - Sven Fotografie

Ongeval op de Mondenweg/ N379

2e EXLOËRMOND (Drenthe) - Zaterdagmiddag is de politie gealarmeerd voor een ongeval op de Mondenweg N379 tussen Valthermond en 2e Exloërmond.

Terplaatse bleken er twee auto's in botsing gekomen te zijn met elkaar.





De voertuigen zijn afgevoerd door een berger, en de provincie Drenthe maakt het wegdek schoon. Onbekend is of er slachtoffers waren, en hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren.