Het was weer een groots feest in Ter Apel (Video)

Ter Apel - Zaterdagmiddag om 14:00 uur werd het start schot gegeven door burgemeester van de gemeente Westerwolde, Jaap Velema. Carnaval was los.

De Kloosterwiekers besloten dat het ondanks de wind gewoon door moest gaan zaterdagmiddag: de 55e carnavalsoptocht in Ter Apel was een feit. De deelnemers werden door de deskundige jury gejureerd. De prijsuitreiking vind plaatst op zondag 23 februari in de feesttent op het Dr. Mansholt park achter de RSG. Al met al was het weer een groot feest. Ook voor de kleine kinderen is er wat te doen. Kindercarnaval op zondag 23 februari. Brandweer Ook liep de brandweer van Ter Apel mee. Die zijn dringend vrijwilligers nodig voor hun brandweerpost in Ter Apel. Rtv Noord Telegraaf