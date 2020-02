23-02-2020, Facebook Politie Ommelanden Noord, bron

Vol gas een politie fuik in, einde carnaval

Kloosterburen - De politie heeft zaterdagnacht het rijbewijs van een man ingevorderd die met 136 over de N361 reed richting het carnavalsfeest in Kloosterburen.

Het feest plezier was voor de man al snel voorbij. Je mag er maar 80 km/u. Een hoge boete is het gevolg. Ook zal de man een EMG krijgen. Er werd op alcohol, snelheid en andere overtredingen gecontroleerd. Ook op andere plekken zijn dit weekend controles vanwege de vele carnavalsfeestjes.