23-02-2020

Achtervolging na mogelijk vuurwapenbezit

Schaphalsterzijl - De politie heeft zondagavond in Schaphalsterzijl een man aangehouden op verdenking van vuurwapenbezit.

Dit gebeurde na een achtervolging op hoge snelheid vanuit Uithuizermeden. Daarbij reed de verdachte in op een dienstauto van de politie.

Bij de achtervolging is niemand gewond geraakt. Meer informatie is niet bekend. Eventuele verdere informatie volgt later.