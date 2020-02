24-02-2020, Sven Hoogland - Sven Fotografie & Marc Dol 112Gr.

Wasdroger in brand bij Geraniumstraat in Musselkanaal

Musselkanaal - Maandagmorgen om 09:35 uur een woningbrand aan de Geraniumstraat in Musselkanaal. Het ging om een wasdroger.

Ter plaatse was veel rookontwikkeling aan de achterzijde van het pand. De brand was snel onder controle. De schade bleef beperkt.