24-02-2020, foto en persbericht Gemeente Delfzijl

AED bij gemeentehuis Delfzijl dag en nacht beschikbaar

Delfzijl - De gemeente Delfzijl heeft sinds kort een AED in een speciale buitenkast bij het gemeentehuis (aan de linkerant van de hoofdingang)

Deze nieuwe AED is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschik-baar. Wethouder Hans Ronde van Volksgezondheid hoopt dat meer organisaties volgen en een AED plaatsen op een plek waar hij 24 uur per dag toegankelijk is. "De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie en er een AED wordt gebruikt.

Op meerdere loca-ties in de gemeente hangen AED's, maar vaak zijn ze alleen bereikbaar tijdens openingstijden. Door een AED buiten het gebouw te plaatsen kan elke burgerhulpverlener deze ophalen wanneer het nodig is" aldus wethouder Hans Ronde.

Reanimatie-oproepsysteem

De AED is aangemeld bij het reanimatie-oproepsysteem HartslagNu. Dit werkt via de 112-alarmcentrale. Als daar een melding binnenkomt van een hartstilstand, dan roept het reanimatie-oproepsysteem automatisch burgerhulpverleners op in de buurt van het slachtoffer. Zij krijgen een bericht op hun telefoon met daarin de locatie van het slachtoffer of een beschikbare AED, inclusief routebeschrijving.

Jaarlijks worden ruim 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De ge-middelde aanrijtijd van ambulances is rond de 9 minuten. Dat is te laat voor een kansrijke reanimatie. Het is daarom belangrijk om hulp en een AED in de buurt te hebben. De Automatische Externe Defi-brillator (AED) is een apparaat dat een schok geeft om een persoon te reanimeren.