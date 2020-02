24-02-2020, 112Groningen

Lichtgewonde na ruzie Marktstraat Delfzijl

Delfzijl - Maandagmiddag om 12:30 is één persoon lichtgewond geraakt op de Marktstraat in Delfzijl. Dit gebeurde bij een ruzie in een pand. De eerste melding was een steekpartij.