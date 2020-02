24-02-2020, Martin Nuver 112Gr.

Automobilist komt in Damsterdiep terecht, getuige springt ook in water

Ten Boer - Een man uit Assen is maandagavond om 20:50 uur met de schrik en een nat pak vrij gekomen nadat hij in het Damsterdiep terecht naast de N360 kwam bij Ten Boer.