Politie zoekt getuigen van mishandeling in Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans - Afgelopen zondag, 23 februari, heeft er een mishandeling plaats gevonden bij de Thermen in Bad Nieuweschans.

Het is niet bekend gemaakt wat er precies is gebeurd en ook niet wie er betrokken zijn geweest bij het incident. In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen van deze mishandeling.





Heeft u meer informatie over deze zaak dan kunt u bellen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Dossiernummer 2020048227.