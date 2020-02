25-02-2020, Bron Rtvnoord & tekst Oogtv.nl

Rechtszaak Jaagpadmoord dient 12 en 13 mei

Groningen - De rechtszaak tegen Milton T, verdachte van de moord op Hidde Bergman bij het Jaagpad, wordt op 12 en 13 mei inhoudelijk behandeld in de rechtbank in Groningen. Tekst Oogtv

Een dag later, 14 mei, is het een jaar geleden dat de 27-jarige Bergman werd neergestoken. Dat meldt RTV Noord.

De rechtbank maakte de data bekend tijdens een korte, tussentijdse zitting in de zaak.

De 27-jarige Milton T. stelt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat zou ook blijken uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Inmiddels is ook bekend dat er spraakberichten zijn gevonden op de telefoon van de verdachte. Andere gegevens uit het apparaat kunnen niet worden ontsleuteld. Google mag niet meewerken in de zaak, na een oordeel van een Amerikaanse rechter.

Archief

Archief