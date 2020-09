07-09-2020, Bron Rtvnoord

Rechtszaak Jaagpadmoord voor betrokkenen via livestream

Groningen - Voor het eerst kunnen nabestaanden een rechtszaak buiten de rechtbank via een livestream volgen. Het gaat om de rechtszaak tegen de man die verdacht wordt van het doodsteken van hardloper Hidde Bergman in Groningen. Zegt Rtvnoord.nl

De livestream is niet voor iedereen te volgen, maar alleen voor betrokkenen. Er zit een vertraging in van een kwartier, zodat privacygevoelige informatie van de verdachte geanonimiseerd kan worden. Tv Noord bron Eerder bericht De 27-jarige Milton T. stelt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat zou ook blijken uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Inmiddels is ook bekend dat er spraakberichten zijn gevonden op de telefoon van de verdachte. Andere gegevens uit het apparaat kunnen niet worden ontsleuteld. Google mag niet meewerken in de zaak, na een oordeel van een Amerikaanse rechter.