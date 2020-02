26-02-2020, 112Groningen.nl

Getuigen gezocht vernieling na bijna-aanrijding

Groningen - Op zaterdag 22 februari om ongeveer 13:45 uur vond er een bijna-aanrijding plaats tussen een auto en een voetganger bij de uitrit van de parkeerplaats van het winkelcentrum Selwerd.

Dit betrof de uitrit aan de kant van de Esdoornlaan. De voetganger was hier kennelijk zo boos over dat hij een deuk trapte in het achterportier van de auto. De voetganger was een man van 40-50 jaar oud, had rood gezicht met stoppeltjes en droeg een blauwe jas.



De man was samen met een vrouw die hem wegtrok tijdens de vernieling. Ze zijn weg gelopen in de richting van de Acacialaan.





In verband met het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen van deze vernieling. Mocht u iets gezien hebben neem dan contact op met de politie via het telefoonnummer 0900-8844.



Registratienummer 2020047451