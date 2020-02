26-02-2020, Facebook Politie Groningen

Getuigenoproep inzake gehoorschade door vuurwerk

Groningen - Een aangever heeft gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. Op 31 december 2019, omstreeks 23:10 uur, stond aangever samen met zijn vriendin aan de Westerkade, nabij het Makelaarskantoor, schuin tegenover Hasret.

Opeens zag de aangever een stuk vuurwerk nabij zijn voet. Het explodeerde direct dus hij kon niet meer weg kijken of zijn oren bedekken. De knal die volgde was dermate hard dat hij meteen duizelig werd en een piep in zijn oren kreeg. Deze piep is tot op heden niet meer verdwenen. Er bestaat een kans dat deze piep levenslang zal blijven.