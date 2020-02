26-02-2020, Niels Holterman - DitisRoden.nl

Auto botst op boom, twee inzittenden gewond (Video)

Nieuw-Roden - Woensdagavond vond er een ernstig ongeval plaats op de Zevenhuisterweg in Nieuw Roden. Een man en vrouw kwamen met hun auto in de berm terecht en botste daarna tegen een boom aan.

De brandweer en de 2 ambulances waren snel aanwezig. De bestuurder kon zo uit de auto worden gehaald door de brandweer, maar de vrouw werd via de bijrijders kant eruit geknipt door de brandweer. Beide slachtoffers zijn door de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

Wat de toestand verder is van de man en vrouw is onbekend. Wel kan de auto waar in ze zaten als totaal los worden verklaard. De Zevenhuisterweg was afgesloten voor verder verkeer.