26-02-2020

69-jarige man aangehouden na aantreffen 4 kilo gedroogde hennep

Froombosch - Naar aanleiding van een anonieme melding werd vandaag in een schuur en in een woning in Froombosch een inval gedaan door de politie.

Bij deze inval werd een grote hoeveelheid gedroogde hennep aangetroffen. Het betrof volgens de politie een hoeveelheid van bijna 4 kilo.





Een 69-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen is hierbij door de politie aangehouden. De verdachte is ingesloten en zal door de politie worden gehoord in deze zaak.