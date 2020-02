27-02-2020, Rtvnoord.nl bron

10 jaar cel en tbs met dwang geëist in hoger beroep

Groningen - Tegen Azim A, die veroordeeld is voor het neerschieten van Sidney op de Korreweg in Groningen in oktober 2017, is donderdag in hoger beroep 10 jaar cel en tbs met dwang geëist. Zegt Rtvnoord.nl op haar website.

A. werd eerder veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hoger beroep is afgelopen; uitspraak is op 12 maart. Alle info leest u op de website Rtvnoord.nl Archief