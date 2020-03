12-03-2020, Rtvnoord.nl bron

Tien jaar en tbs voor Azim A., de Korrewegschutter (Video)

Groningen - Tegen Azim A, die veroordeeld is voor het neerschieten van Sidney op de Korreweg in Groningen in oktober 2017, is in hoger beroep 10 jaar cel en tbs met dwang geëist.

A. werd eerder veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Archief Update 12-03-20: Het gerechtshof heeft de 23-jarige Azim A. veroordeeld tot tien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De man schoot op 15 oktober 2017 op de Korreweg een willekeurige voorbijganger neer. Meer op Dvhn.nl