27-02-2020, Oogtv.nl (Bron)

Brandweer: “Rookmelders verplicht stellen is mooie eerste stap” (Video)

Groningen - De Groninger brandweer is blij dat rookmelders vanaf 2022 verplicht worden in alle huizen. Wel zegt de brandweer dat het besluit wellicht verder uitgebreid kan worden. Zegt Oogtv

Brandweer Nederland is al langere tijd bezig om rookmelders verplicht te krijgen. Vanaf 2003 geldt het installeren van rookmelders al voor nieuwbouwwoningen. Met het nieuwe besluit van de minister geldt het dus voor alle woningen en alle verdiepingen. De verwachting is dat er zo’n zeven tot elf miljoen nieuwe rookmelders geplaatst worden die hoogstwaarschijnlijk door de huiseigenaren zelf aangeschaft moeten worden. De Groninger brandweer noemt het een mooie eerste stap. “Maar eigenlijk zouden we het liefste zien dat verschillende ruimtes uit worden gerust met melders”, vertelt Arvid Klijzing. “En daarnaast zien we een CO-melder als een hele goede aanvulling. Deze melders geven aan als er te veel koolmonoxide in een pand gemeten wordt.”