27-02-2020, Marc Dol - 112Gr.

Schoorsteenbrand in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Koninginnelaan in Stadskanaal is donderdagavond brand uitgebroken in het schoorsteenkanaal van een woning.

Aanvankelijk kwam bij de brand veel rook vrij. De brandweer had het vuur snel onder controle waarna de schoorsteen geveegd kon worden. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.