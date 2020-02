Recherchewerk heeft de politie op het spoor van de verdachten gebracht, die vermoedelijk werkten vanuit een bedrijfspand in Oosterwolde. De verdachten zijn aangehouden op verdenking van handel in wapens en verdovende middelen, fraude en diverse geweldsdelicten.

Aanhoudingen

Er zijn in totaal tien verdachten aangehouden. Het gaat om een 34-jarige man uit Oosterwolde, een 34 jarige man uit Leeuwarden, een 31-jarige man uit Leeuwarden, een 35-jarige man uit Roosendaal, een 35-jarige man uit Beilen, een 43-jarige man uit Marum, een 38-jarige vrouw uit Groningen, een 36-jarige man uit Hoogeveen en twee mannen zonder vaste woon of verblijfsplaats (24 en 33). Zij zitten allen in volledige beperkingen.

Bij een van de aanhoudingen in Drachten heeft een agent zich genoodzaakt gezien zijn vuurwapen te gebruiken. De 43-jarige verdachte uit Marum is hierbij in zijn been geschoten. De verdachte is gewond, maar buiten levensgevaar, overgebracht naar het ziekenhuis. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt heeft en door politievuur letsel ontstaan is, volgt standaard een onderzoek door de Rijksrecherche.

Doorzoekingen

Het onderzoeksteam heeft aanhoudingen en/of doorzoekingen verricht in zeventien woningen en bedrijfspanden in Oosterwolde, Roosendaal, Hoogeveen, Leeuwarden, Drachten, Groningen, Beilen, Stadskanaal, Roden, Marum, Dedemsvaart en Winschoten. Aan de doorzoeking neemt ook een gespecialiseerd team van Defensie deel.

Wapens

Politie, OM en gemeenten halen alles uit de kast om wapengebruik, -bezit en -handel aan te pakken. We treden hier hard tegen op, niet alleen met onderzoeken naar de schietpartijen en verdachten, maar ook naar de wereld erachter, de wereld van de wapenhandel.

Foto, de politie staat paraat.