11-jarige jongen bedreigt kinderen in Hoogezand

Hoogezand - Donderdag kreeg de politie in Hoogezand meerdere meldingen dat er kinderen bedreigd waren met een mes. Het bleek al snel te gaan om een 11-jarige jongen die naar aanleiding van een ruzie met een mes verschillende kinderen had bedreigd.

Na een korte zoektocht heeft de politie de jongen aangetroffen en hem meegenomen naar het politiebureau. Daar heeft men gesproken met de ouders van deze jongen. Daarnaast heeft men ook gesproken met de slachtoffertjes en de ouders van deze kinderen.





Voor de jonge dader wordt een HALT-traject opgestart en hij zal worden aangemeld bij diverse hulpinstanties. Het mag duidelijk zijn dit gedrag absoluut niet getolereerd wordt en de politie hier tegen optreedt!