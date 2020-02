28-02-2020, Redactie

112GroningenDag: SOS Dolfijn

Groningen - Op zaterdag 6 juni 2020 zal natuurorganisatie SOS Dolfijn zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in MartiniPlaza. Tot 6 juni 2020 stellen we alle deelnemers aan u voor!!

SOS Dolfijn is een natuurorganisatie gespecialiseerd in het verstrekken van noodhulp aan walvisachtigen. SOS Dolfijn biedt hulp aan bruinvissen, dolfijnen en walvissen in nood die levend op de Nederlandse kust terecht komen of dreigen te stranden.

Een ervaren team van specialisten staat hiervoor dag en nacht paraat en krijgt jaarlijks tientallen meldingen. Naast deze hulpverlening richt SOS Dolfijn zich op natuurbescherming door middel van onderzoek en educatie.

Tijdens de 112GroningenDag is het educatieteam van SOS Dolfijn aanwezig met ‘Het Reizende Walvisziekenhuis’. Kom in dit veldhospitaal op avontuur, ga mee in zee en ontdek meer over de walvissen en dolfijnen die voorkomen in de Noordzee. Welke verschillende soorten leven er en wat eten ze? Test jouw kennis over de inheemse bruinvis. Oefen met een dummy-dolfijn hoe je een zieke dolfijn of bruinvis onderzoekt en weer beter maakt of leer hoe je eerste hulp verleent aan een dier op het strand. Ook kun je een kijkje nemen in de speciale dolfijnambulance van SOS Dolfijn.

Test jouw kennis over de walvissen en dolfijnen met behulp van het Doe-boekje vol vragen en opdrachten. De juiste antwoorden vind je in Het Reizende Walvisziekenhuis op de informatieposters en door het spelen van de verschillende onderdelen. Heb jij alle vragen goed? Dan ontvang je een leuke verassing.

Op zaterdag 6 juni 2020 vindt voor de derde keer de 112GroningenDag plaats in en om MartiniPlaza in Groningen. Van 10.00 tot 17.00 uur zijn er diverse hulpverleningsinstanties en geven talrijke spectaculaire demonstraties van vele hulpdiensten en er is een een grote informatie / veiligheidsmarkt. Op het Horecaplein kunt terecht voor een hapje en een drankje. U bent van harte welkom!! De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door A&S Vancare en 101BHV.nl.

Wat: 112GroningenDag

Wanneer: 06 juni 2020 van 10.00 tot 17.00 uur

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen

Entree: Tot en met 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 2,50 p.p.

Volg de laatste ontwikkelingen ook op www.facebook.com/112GroningenDag