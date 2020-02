28-02-2020, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Eén persoon gewond bij keukenbrand in Groningen

Groningen - De Groninger brandweer werd vrijdagavond met spoed gealarmeerd voor een woningbrand aan de Turfsingel in de binnenstad van Groningen.

Omstreeks half zeven kwam de melding bij de meldkamer in Drachten binnen. Binnen enkele minuten werd er opgeschaald naar Middelbrand omdat het nog onbekend was of er nog mensen in het pand aanwezig waren. De brandweer rukte uit met twee tankautospuiten, een hoogwerker en een officier van dienst.

Brand snel onder controle

De brand in de woning was door brandweerlieden snel onder controle. Volgens een woordvoerder van de brandweer bleek het te gaan om een Keukenbrand. De brandweer heeft de woning geventileerd en men heeft een nacotrole in het pand gedaan.

Persoon gewond

Twee ambulances kwamen ter plaatse om de bewoners van het pand te controleren op eventuele verwondingen.Zeker één persoon die in het pand verbleef is door ambulance medewerkers gecontroleerd en werden later met rookinhalatie naar het ziekenhuis overgebracht.