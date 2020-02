28-02-2020, Politie Westerkwartier, Facebook

Aanrijding personenauto/fiets

Leek - Op donderdag 27 februari '20 heeft er omstreeks 14:50 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een jonge vrouw op de fiets.

Deze aanrijding vond plaats op de rotonde Auwemalaan/Oldebertweg (aan de kant van de Dierenartsenpraktijk). De jonge vrouw fietste op het fietspad achter een andere vrouw, welke voorrang verleend kreeg van een bestuurder van een donkergrijze, kleine auto.

De jonge vrouw dacht aan de armgebaren van de bestuurder te zien, dat hij haar ook voorrang verleende, waarna zij begon te fietsen. Echter begon de auto ook te rijden, waardoor zij met elkaar in botsing kwamen.

De jonge vrouw kwam ten val en hierbij is onder andere haar fiets beschadigd. Ze werd geholpen door een onbekende man, die ze erg dankbaar is. Graag wil de politie in contact komen met deze man.

Daarnaast zouden zij uiteraard ook graag in contact willen komen met de betreffende bestuurder, die na de botsing is doorgereden.