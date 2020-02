29-02-2020, Redactie

Politie vindt hennepkwekerij in stad

Groningen - Donderdag 27-02-20 is er een hennepkwekerij aan de Javalaan in Groningen ontdekt. In de woning stonden 140 hennepplanten. Ook lagen er gedroogde toppen.

De stroom was illegaal afgetapt van de hoofdleiding. Niemand werd nog aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder.