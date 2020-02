29-02-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Vreemde lucht in woning laat brandweer uitrukken

Groningen - De brandweer van de stad Groningen werd zaterdagmiddag om 16 uur opgeroepen voor een mogelijke gaslekkage nabij een woning aan de Hereweg.

Het betrof een vreemde/ gas lucht die geroken werd in een studentenpand. Brandweerlieden hebben in de woning metingen verricht maar konden uiteindelijk geen gevaarlijke stoffen meten. Wat de oorzaak van de lucht was in niet bekend.