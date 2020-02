29-02-2020, Dennie Gaasendam - 112Groningen.nl

Fors ongeval op N33 nabij Veendam

Veendam - De N33 tussen Veendam en Gieten is zaterdagmiddag enige tijd afgesloten geweest door een fors ongeval tussen twee voertuigen.

Het ongeval gebeurde even na half vier vanmiddag. Twee voertuigen kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing.



De N33 was door het ongeval deels afgesloten. De toedracht van het ongeval is niet bekend en zal door de politie worden onderzocht. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen bij het ongeval.