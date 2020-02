29-02-2020, Gijs Bouman - 112Groningen.nl

Meerdere voertuigen botsen op N33 bij Appingedam

Appingedam - Op de N33 nabij Appingedam zijn zaterdagmiddag meerdere voertuigen betrokken geraakt bij een zogeheten Kopstaart-botsing.

Omstreeks kwart over vier werden de hulpdiensten voor het ongeval gealarmeerd. De inzittenden van de auto's werden door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd.



De politie verzorgde een tijdelijke afzetting waardoor men veilig kon werken. Het is onbekend of er iemand mee is genomen naar het ziekenhuis. Bergingsbedrijf Dallinga heeft de auto's afgesleept. De politie zette het ongeval op papier.