01-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl & Patrick Wind

Update: Gewonden (16) bij steekpartij Martinikerkhof (Video)

Groningen - In een steeg tussen de Nieuwe Markt en het Martinikerkhof zijn zaterdagavond twee personen gewond geraakt nadat deze betrokken raakten bij een ruzie in het Forum.

De politie heeft het gebied rondom de steeg ruim afgezet en was in grote getale aanwezig.

De persoon die gewond is geraakt bij de steekpartij werd behandeld door het ambulancepersoneel. Het is onbekend of er al een verdachte is aangehouden. Nader informatie ontbreekt verder.

Bij het steekincident zijn zeker twee personen gewond geraakt volgens een getuige. Ook kwam een getuige melden dat een persoon in zijn hand was gestoken en de ander op zijn hoofd. De dader(s) zijn na het steekincident voor zover bekend op de vlucht geslagen. Camerabeelden worden bekeken.

Update steekincident Groningen:

Beide slachtoffers die gisteravond werden gestoken zijn 16-jarige jongemannen uit Groningen. De politie heeft meerdere getuigenverklaringen opgenomen voor het onderzoek. Ook zijn door agenten camerabeelden veiliggesteld die onderdeel uitmaken van het onderzoek.

Volgens de politie zijn er nog geen aanhoudingen verricht in deze zaak. Van beide slachtoffers is een aangifte/verklaring opgenomen.Toedracht: De slachtoffers kregen onenigheid met 3 verdachten in het Groninger Forum. Op de Nieuwe Markt ontstaat een vechtpartij, waarbij beiden jongens door een scherp voorwerp gewond raken.

