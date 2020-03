01-03-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Gestolen auto uitgebrand in Oude Pekela

Oude Pekela - Vrijdagavond is er aan de Industrieweg Oost in Oude Pekela een gestolen voertuig compleet verwoest door een uitslaande brand. Vermoedelijk is het voertuig in de brand gestoken om sporen uit te wissen