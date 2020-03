01-03-2020, 112Groningen.nl

Vrouw aangehouden na schietincident in woning

Groningen - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw aangehouden na een schietincident aan de Onnemaheerd in Beijum.

Rond 02:50 uur kreeg de politie een melding van een mogelijke schietpartij. Toen politieagenten ter plaatse kwamen bleek het te gaan om een schietincident in een woning.



Volgens de politie gaat het om een vrouw die in haar woning heeft geschoten met een wapen voorzien van vermoedelijk rubberen kogeltjes. De vrouw is door de politie aangehouden en ingesloten op het politiebureau. Zij zal door de recherche worden gehoord in deze zaak.



Het wapen wat bij de vrouw werd aangetroffen is door de politie in beslag genomen. De toedracht van het incident zal nog nader worden onderzocht. Er is niemand gewond geraakt bij het incident.