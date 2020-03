01-03-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Meerdere alcoholcontroles in Groningen

Groningen - Zaterdagavond heeft de politie Groningen in samenwerking met Team Verkeer Noord-Nederland meerdere grootscheepse alcoholcontroles gehouden op verschillende plekken in de stad Groningen.

Eén van de plaatsen waar men op alcohol controleerde was op de Hereweg in stad. Aan alle voorbijkomende automobilisten werd een blaastest afgenomen.



Later op de avond controleerde de politie op de Steentilbrug en op het Damsterdiep in de stad. Volgens de politie werd er bij de alcoholcontrole op het Damsterdiep een scooter in beslaggenomen omdat de bestuurder mogelijk onder invloed was van drugs.



De overige uitslagen van de controle zijn nog niet bekend.