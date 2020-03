01-03-2020, Video Niels Holterman ten Hove/ Ditisroden.nl tekst

Brandweer uit Groningen assisteert bij grote brand Oosterwolde (Video)

Oostrwolde(Friesland) - In de nacht van zaterdag op zondag is een bedrijfspand aan de Zoltstede/Houtwal in Oosterwolde een zeer grote brand uit gebroken.

Omstreeks 02:15 uur kwam de melding van de brand binnen bij het korps van Oosterwolde. Al snel werd er opgeschaald naar grote brand. Meerdere brandweerkorpsen uit Friesland, Groningen(Groningen assisteerde met haar groot watertransport (WTS) en de dompelpomp Zuidhorn), Drenthe en Overijssel zijn ter plaatse om de brand te bestrijden. In de loods van bijna 8000 vierkante meter groot zijn meerdere bedrijven gevestigd waaronder een houtbewerker en vloerenbedrijf. Een deel van de loods werd momenteel als opslag gebruikt voor kermis attracties. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen maar de loods zelf is verloren gegaan.

Vanwege de hevige rookontwikkeling die bij de brand vrij kwam werd door de brandweer een NL-Alert verstuurd. De rook trok over een deel van Oosterwolde. Bewoners werd geadviseerd binnen te blijven en de ventilatie uit te schakelen. De brandweer zal nog zeker enkele uren bezig zijn met nablussen. De verwachting is dat dit nog de gehele zondag in beslag zal gaan nemen.