01-03-2020, 112Groningen.nl & Rijkswaterstaat verkeersinformatie

Automobilist slaat over de kop op A7

Groningen - Op de A7 nabij Hoogkerk is zondagmiddag door nog onbekende oorzaak een automobilist met zijn auto over de kop geslagen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en verleenden eerste hulp aan de inzittenden van het voertuig.

Het is onbekend of er iemand mee is genomen naar het ziekenhuis.



De Verkeers ongevallen analyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk heeft de auto afgesleept.



Door het ongeval was de rechterrijstrook afgesloten voor het verkeer richting Drachten. Dit zorgde voor een file van enkele kilometers.