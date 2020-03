01-03-2020, RIVM & Nos Youtube

Coronavirus nu ook in Drenthe: Telefoonnummers met info

Groningen - Zondag zijn drie nieuwe patiënten met COVID-19 (Corona virus) gediagnosticeerd, er zijn nu 10 patiënten in Nederland. Ziekenhuizen in het noorden zijn er klaar voor.

1 patiënt lag in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Het ziekenhuis wordt uit voorzorg tijdelijk gesloten. Heeft u vragen i.vm. de besmetting van het Coronavirus in Drenthe dan kunt u contact opnemen met GGD Drenthe. Zij zijn vandaag tot 20:00 beteikbaar via 0592 - 306 300. Mensen moet absoluut niet in paniek raken is het advies !

Bel alleen in noodgevallen met 112! Als u de GGD niet kunt bereiken, bel dan met het RIVM via 0800 - 1351.