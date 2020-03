01-03-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & M. Nuver redactie

Brandmelding bij Dental Clinics loos alarm

Groningen - Zondag om 18:00 uur een melding van een brand gezondheidszorg bij Dental Clinics aan de Friesestraatweg in Groningen.

Het ging om een tandartsenpraktijk. Ter plaatse ging de brandweer op onderzoek uit.

Een minibrandje buiten het pand was snel uit, mogelijk had een zwerver wat rommel in de brand gehad in de buurt van het pand aldus omstanders. De brandweer keerde onverrichte zaken terug.