01-03-2020, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Automobiliste belandt met voertuig op de kop in de sloot

Oostwold/ Oldambt - Een automobiliste is zondagavond omstreeks 19:20 uur op de Nieuwlandseweg met haar auto op de kop in de sloot belandt.

De vrouw wist na het ongeval zelfstandig uit het voertuig te komen. Zij heeft daarna hulp gezocht bij een nabijgelegen boerderij. De ambulancedienst kwam ter plaatse om de vrouw te controleren op haar verwondingen.



De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het eenzijdige ongeval. Vermoedelijk raakte de vrouw in de berm waarna het voertuig over de kop sloeg en in de sloot belandde, dit is niet bevestigd.



Het is onbekend of de vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis. Bergingsbedrijf Fruitema heeft het voertuig uit de sloot gehaald en afgesleept.