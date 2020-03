02-03-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Auto en fietser botsen op Bornholmstraat

Groningen - Op de kruising Bornholmstraat met de Gotenburgweg zijn maandagmorgen een automobilist en een fietser met elkaar in botsing gekomen.

Omstreeks 08:05 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor het ongeval. De fietser werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op eventuele verwondingen.



De politie noteerde de gegevens van beide partijen en zette het ongeval op papier. Het is onbekend of de gewonde fietser is meegenomen naar het ziekenhuis.