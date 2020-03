02-03-2020, ingezonden mededeling

Wat kost het renoveren van jouw dak

Groningen - Als het dak van jouw woning of schuur na jaren toe is aan vervanging of verbetering dan wordt dit een dak renovatie genoemd

Dit zal niet bij elk huis nodig zijn, maar over het algemeen is het dak vernieuwen na een bepaalde tijd toch wel noodzakelijk. Dit kan onder meer het geval zijn omdat het dak beter geïsoleerd moet worden, maar ook omdat het dak niet meer waterdicht is en dus lekt.

Dit zijn overigens nog maar twee redenen waardoor dak renovatie nodig is, er zijn nog veel meer oorzaken hiervoor.

Het kan zo zijn dat het dak van jouw huis ook toe is aan vernieuwing. Dan ben je vast benieuwd naar de kosten van een dak renovatie. Dit is eigenlijk lastig vast te stellen, want zo’n renovatie kan bestaan uit een aantal verschillende werkzaamheden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de dakbedekking vervangen moet worden door een vakman. Het is hoe dan ook van belang om dit op tijd te doen, want het dak is zeker het belangrijkste onderdeel van jouw woning. Het kan bovendien gebeuren dat de bestaande dakbedekking zo oud en versleten is dat de onderliggende constructie aangetast is.

Hierdoor zullen de kosten natuurlijk alleen maar hoger worden. Het is dus noodzakelijk om op tijd de dakbedekking te vervangen. Bij een plat dak zal dit gemiddeld per vierkante meter 70 tot 90 euro kosten. Bij een hellend dak zal het naar alle waarschijnlijkheid wat duurder zijn. De gemiddelde prijs per vierkante meter is hiervoor 70 tot 110 euro. Dit is overigens een prijsindicatie, dus de daadwerkelijke kosten kunnen hoger of lager uitvallen.

Ook zou je een vakman in kunnen schakelen voor het vervangen van oude dakpannen. Dit heeft zeker een aantal voordelen. Zo zal het vervangen van de dakpannen over het algemeen niet al te duur zijn, terwijl je woning in principe gewoon een heel nieuw dak krijgt.

Daarnaast zullen de nieuwe dakpannen weinig onderhoud nodig hebben, terwijl de levensduur over het algemeen zeer lang is. Bovendien zijn de dakpannen meestal snel gelegd door de professionals. Ook zijn ze voor alle weersomstandigheden perfect.