02-03-2020, Marc Zijlstra 112G. & Youtube

Aardbeving 2.0 bij Wagenborgen (Video)

Wagenborgen - Rond 14.41 uur maandagmiddag is er een aardbeving gemeten in de omgeving van Wagenborgen. Deze zal 2.1 op de schaal van Richter zijn. Dat meldt Twitter via AardbevingNL.