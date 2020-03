03-03-2020, 112Groningen.nl & Rijkswaterstaat verkeersinformatie

Drie voertuigen betrokken bij ongeval A28 (update)

Groningen - Op de A28 tussen Groningen en Haren is dinsdagmorgen een ongeval gebeurd tussen drie voertuigen.

Even na 08:00 uur vanmorgen werden de hulpdiensten massaal opgeroepen voor het ongeval. Bij het ongeval waren drie voertuigen door nog onbekende oorzaak op elkaar gebotst. Alle inzittenden van de voertuigen werden door ambulance medewerkers gecontroleerd. Niemand raakte gewond meldt de politie.



Door het ongeval waren twee rijstroken afgesloten door Rijkswaterstaat en moest al het verkeer via de vluchtstrook het ongeval passeren. Dit zorgde voor flinke vertraging vanaf Groningen richting Haren.



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend volgens de politie. "De oorzaak proberen we te achterhalen aan de hand van de verklaringen van de betrokkenen.”

Update:

Om 09:30 uur werd de weg weer vrijgegeven door Rijkswaterstaat. Alle betrokken voertuigen werden door bergingsbedrijf Poort uit Hoogkerk afgesleept.