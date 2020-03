03-03-2020, 112Groningen.nl

Zinkende woonboot houdt brandweer uren lang bezig

Groningen - De Groninger brandweer werd in de nacht van maandag op dinsdag gealarmeerd voor een zinkende woonboot aan de Beijumerweg in Groningen.

De brandweer ontving om 01:25 uur de eerste melding. Toen de brandweer ter plaatse kwam was de woonboot al deels gezonken. Omstreeks 03:00 uur werd er door de brandweer assistentie gevraagd om een tweede pomp. Met twee grote pompen hebben brandweerlieden de woonboot leeggepompt en weer stabiel kunnen krijgen.





Om 04:15 uur gaf de brandweer het sein 'Stabiel', volgens de brandweerwoordvoerder. "Het was een grote klus waar we ruim drie uur mee bezig waren". De schade aan de woonboot is groot, stichting Salvage kwam ter plaatse om de schade op te nemen. Waardoor de woonboot is gaan zinken is onbekend.