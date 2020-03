03-03-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Noord

Fietser mishandeld door jongeren in Delfzijl

Delfzijl - Op maandag 2 maart, omstreeks 15:50 uur, vond er op het fietspad langs Zwet, tussen het 'oude' AZC en de kruising met Zeel, een mishandeling plaats.

Tijdens het inhalen ontstond een conflict tussen een fietser en een aantal aldaar fietsende jongeren. Daarbij kwam de fietser ten val. Toen hij in het gras lag werd hij meerdere keren geslagen en getrapt. Na onderzoek kon de politie 2 verdachten aanhouden.





Heeft u informatie over deze mishandeling of bent u getuige geweest van dit incident dan is het verzoek om contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Mocht u de informatie anoniem willen doorgeven dan kunt u bellen met 0800-7000.