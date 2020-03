03-03-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Getuigen gezocht openlijke geweldpleging Grote Markt

Groningen - Op dinsdag 18 februari 2020, omstreeks 16.30 uur, vond er een openlijke geweldpleging plaats in de binnenstad van Groningen.

Om precies te zijn gebeurde deze openlijke geweldpleging ter hoogte van café De Doelen, gevestigd aan de Grote Markt te Groningen. Bij de openlijke geweldpleging waren circa 9 jongeren bij betrokken.





De politie komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of mee hebben gekregen van deze openlijke geweldpleging.

Heeft u iets gezien bel dan met de politie via het telefoonnummer 0900-8844. Mocht u de informatie anoniem willen doorgeven dan kunt u bellen met 0800-7000.



Zaaknummer: 2020044256