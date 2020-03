03-03-2020, 112Groningen.nl & Politie Oldambt

Getuige gezocht van ramkraak bij supermarkt in Beerta

Beerta - Op zaterdag 29 februari 2020 tussen 05.00 uur en 07.00 uur vond er een ramkraak plaats bij supermarkt “Coop” in Beerta.

De "Coop" supermarkt zit gevestigd aan het Vredesplein 1 in Beerta. In verband met het onderzoek is de politie opzoek naar getuigen of mensen die meer informatie hebben over de ramkraak.





Bent je getuige of heeft informatie over deze inbraak neem dan contact op met de politie op via het telefoonnummer 0900-8844.

Wil je liever anoniem blijven bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



Zaaknummer 2020053351