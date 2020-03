03-03-2020, Marco Randazzo 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl

Automobilist eindigt naast gevel woning na onwelwording (Video)

Baflo - In de Heerestraat in Baflo is dinsdag om 17:45 uur een automobilist tegen de zijkant van een woning gereden. De man werd onwel tijdens het rijden.

Ook werd de brandweer opgeroepen. Het traumateam werd gecanceld tijdens het aanvliegen. De bestuurder ging met spoed naar het ziekenhuis.