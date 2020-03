03-03-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Zware mishandeling in Lewenborg

Groningen - Afgelopen zondag 1 maart, tussen 16:30 uur en 18:00 uur, is een man op de Lijzijde/Wimpel in Lewenborg zwaar mishandeld.

Hij fietste ter hoogte van de bushalte op de Lijzijde toen een groep van ongeveer 9 personen hem tegemoet reed op fietsen en scooters waardoor hij moest uitwijken. Nadat hij hierover een opmerking had gemaakt kwam één van de scooterrijders terug rijden en schopte de man van zijn fiets. Hierdoor heeft het slachtoffer ernstig letsel opgelopen en zal geopereerd moet worden en langere tijd nodig hebben om te revalideren.





Het signalement van de verdachte: jongeman, blanke huidskleur, leeftijd tussen 15 en 20 jaar, gekleed in een grijze hoodie en reed op een zwarte scooter.





De politie is opzoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord. Heeft u iets waargenomen van deze mishandeling, bel de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of Meld misdaad anoniem via 0800-7000.

Ook als je camera's hebt hangen, hoort de politie dit graag.





Zaaknummer: 2020054511