04-03-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Auto mist bocht en rijdt in bosjes (Video)

Bad Nieuweschans - In Bad Nieuweschans is woensdagmorgen om 09:00 uur een auto in de bosjes terecht gekomen. De schade was groot.

De auto miste een bocht en reed recht door.Het was een internationale inzet. Brandweer en ambu kwamen zowel uit Nederland als Duitsland. De politie noteerde de gegevens. Dvhn